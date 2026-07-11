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Агасси: «Из моего поколения только Сафин смог бы конкурировать с Синнером и Джоковичем»

Бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси считает, что единственный из теннисистов его поколения, кто смог бы составить конкуренцию Яннику Синнеру или Новаку Джоковичу это Марат Сафин.

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Источник: Sport24

"Я могу назвать только одного игрока из моего поколения, который, показывая свой лучший теннис, может соревноваться на таком уровне (против Янника Синнера и Новака Джоковича).

Есть один парень, и только один, и я бы назвал Марата Сафина. Великий русский. В смысле, этот чувак мог подавать откуда-то с деревьев. Он умел играть и справа, и слева. Он знал, что делал.

Рост 195 см, двигался отлично. Тебе нужны все эти навыки, чтобы соперничать на таком уровне. На самой вершине разница между игроками ничтожно мала", — приводит слова Агасси Tennis365.

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