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Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA 250 в Румынии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 250 в румынском Яссы, передает корреспондент NUR.KZ.

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Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая 82-е место в мировом рейтинге и получившая девятый номер посева, в матче первого круга встречалась с победительницей квалификации 111-й ракеткой планеты американкой Клэр Лью.

Матч продлился два сета и завершился победой Юлии со счетом — 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 8 минут. За это время она совершила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 21 заработанного.

За выход в четвертьфинал Путинцева встретится с 118-й ракеткой планеты армянкой Алиной Чараевой.