Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA 250 в Румынии

Спортсменка, занимающая 82-е место в мировом рейтинге и получившая девятый номер посева, в матче первого круга встречалась с победительницей квалификации 111-й ракеткой планеты американкой Клэр Лью.
Матч продлился два сета и завершился победой Юлии со счетом — 7:5, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 8 минут. За это время она совершила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 21 заработанного.
За выход в четвертьфинал Путинцева встретится с 118-й ракеткой планеты армянкой Алиной Чараевой.