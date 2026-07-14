«Кто сказал, что у Медведева осталось мало времени?»

— Сафин вошел в команду Рублева не для того, чтобы менять ему удары справа или слева, которые тот и так технически выполняет отменно. Задача Марата — помочь Андрею посмотреть на многие вещи другими глазами, поменять не его теннис, а его отношение к себе и к тому, что происходит вокруг. Начиная с реакции на собственные ошибки во время матчей. Это процесс долгий, непростой, напоминает борьбу с вредными привычками. Одни справляются с ними сразу, другие — через десять лет, а третьи не справятся никогда. Вот и у Рублева происходит тот же самый процесс, причем на фоне сумасшедшего психологического давления. Если Сафину удастся донести до Андрея то, что нужно, то его игра сама будет постепенно меняться. В какой-то момент он поймет, что некоторые вещи во время игры можно делать чуть легче, и тогда появится возможность лучше восстанавливаться к следующим матчам. Другое дело, что по своему опыту могу сказать: в работе со зрелым игроком, имеющим свои привычки и мировоззрение, есть своя сложность. Сначала человек вроде бы смотрит тебе в рот, делает все, что ты говоришь, и на эмоциях дает результат. Но затем этот период проходит, и человек задумывается — а готов ли и дальше идти этим путем, меняя свои привычки? И вот тут, на этой развилке, многие игроки расстаются со своими тренерами. А потом, когда все возвращается на круги своя, снова начинают падение вниз.