Энди Роддик: «Синнер будет безоговорочным фаворитом US Open, даже если вернется Алькарас»

Если вспомнить, в каком состоянии Карлос покидал Барселону после той травмы, я бы ни за что не подумал, что к июлю он все еще не сможет полноценно тренироваться. Надеемся, что он как можно скорее восстановится. Он очень важен для нашего спорта. История Синнера становится только интереснее, когда в ней есть Карлос.