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Энди Роддик: «Синнер будет безоговорочным фаворитом US Open, даже если вернется Алькарас»

Энди Роддик считает Янника Синнера фаворитом US Open, несмотря на возвращение действующего чемпиона Карлоса Алькараса.

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Источник: Спортс‘’

"Нам не хватает Алькараса. Нам нужен достойный соперник. Надеюсь, он скоро восстановится. Недавно появилось видео, где он уже делает полноценные замахи и легко бьет по мячу. Это хороший знак.

Если вспомнить, в каком состоянии Карлос покидал Барселону после той травмы, я бы ни за что не подумал, что к июлю он все еще не сможет полноценно тренироваться. Надеемся, что он как можно скорее восстановится. Он очень важен для нашего спорта. История Синнера становится только интереснее, когда в ней есть Карлос.

Синнер будет безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если вернется Алькарас. Вопрос в том, готов ли испанец. После такого перерыва необходима игровая практика. Нельзя просто вернуться в тур и сразу стать своей лучшей версией". — сказал Роддик в своем подкасте.

Как же много денег выиграл Янник Синнер.

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