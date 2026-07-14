Энди Роддик: «Синнер будет безоговорочным фаворитом US Open, даже если вернется Алькарас»

"Нам не хватает Алькараса. Нам нужен достойный соперник. Надеюсь, он скоро восстановится. Недавно появилось видео, где он уже делает полноценные замахи и легко бьет по мячу. Это хороший знак.
Если вспомнить, в каком состоянии Карлос покидал Барселону после той травмы, я бы ни за что не подумал, что к июлю он все еще не сможет полноценно тренироваться. Надеемся, что он как можно скорее восстановится. Он очень важен для нашего спорта. История Синнера становится только интереснее, когда в ней есть Карлос.
Синнер будет безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если вернется Алькарас. Вопрос в том, готов ли испанец. После такого перерыва необходима игровая практика. Нельзя просто вернуться в тур и сразу стать своей лучшей версией". — сказал Роддик в своем подкасте.
Как же много денег выиграл Янник Синнер.