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Стаббс предложила играть решающий тай-брейк вместо пятого сета на мужских ТБШ

Ренне Стаббс хочет изменить формат матчей на мужских турнирах «Большого шлема».

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"Думаю, оптимальным вариантом было бы играть четыре сета, а при счете 2:2 завершать матч тай-брейком до десяти очков.

Я люблю теннис, но не хочу смотреть матчи по 5 часов 15 минут, как это было в четвертьфинале «Уимблдона» между Новаком [Джоковичем] и Феликсом Оже-Альяссимом. Новак был полностью вымотан и в следующем матче против Синнера просто не успевал.

Это связано с тем, что ему 39 лет? Возможно. Янник — лучший игрок мира, когда находится в превосходной форме? Может быть. Но если бы предыдущий матч длился не пять с половиной часов, а четыре, у Джоковича могло бы остаться немного больше сил", — сказала Стаббс в своем подкасте.

Новак Тайбрейкович победил даже идиотское расписание «Уимблдона».