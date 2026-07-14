Стаббс предложила играть решающий тай-брейк вместо пятого сета на мужских ТБШ

Это связано с тем, что ему 39 лет? Возможно. Янник — лучший игрок мира, когда находится в превосходной форме? Может быть. Но если бы предыдущий матч длился не пять с половиной часов, а четыре, у Джоковича могло бы остаться немного больше сил", — сказала Стаббс в своем подкасте.