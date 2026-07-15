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Зверев повторил «достижение» Джоковича и Федерера, проиграв финалы всех четырех турниров Большого шлема

Немецкий теннисист 3-я ракетка мира Александр Зверев 12 июля проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Уимблдона-2026 со счетом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

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Источник: Sport24

29-летний немец стал пятым теннисистом в истории, который уступал как минимум в одном финале каждого из четырех турниров Большого шлема. Ранее в этот список вошли Иван Лендл, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.

До Уимблдона Зверев проигрывал решающие матчи US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024 и Australian Open — 2025. На «Ролан Гаррос» — 2026 Зверев завоевал свой первый титул ТБШ, в финале обыграв итальянца Флавио Коболли.

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