Алькарас и Руне заявились на «Мастерс» в Цинциннати

В список вошли все игроки топ-75 ATP, включая травмированных Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.
Испанец планирует сыграть на первом турнире после апрельского ATP 500 в Барселоне, где он получил травму запястья.
Полностью список здесь.
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Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
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