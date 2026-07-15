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Алькарас и Руне заявились на «Мастерс» в Цинциннати

Стала известна заявка на турнир в Цинциннати, который пройдет с 13 по 23 августа.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

В список вошли все игроки топ-75 ATP, включая травмированных Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.

Испанец планирует сыграть на первом турнире после апрельского ATP 500 в Барселоне, где он получил травму запястья.

Полностью список здесь.

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