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Грег Руседски: «Возможно, этот “Уимблдон” был последним шансом Джоковича выиграть 25-й “Шлем”

Грег Руседски считает, что Новаку Джоковичу будет сложно завоевать 25-й титул «Большого шлема».

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«Думаю, отсутствие Алькараса на этом “Уимблдоне” было для него большим плюсом. Но матч с Оже-Альяссимом его немного подкосил — Новак потратил слишком много сил, а в полуфинале Синнер сыграл великолепно.

Не знаю, сможет ли он теперь выиграть еще один титул «Большого шлема». Возможно, этот «Уимблдон» был его последним шансом выиграть 25-й «Шлем». Но ему нужно продолжать играть — в спорте случались и более невероятные истории.

Я много раз ошибался в своих прогнозах, но не так много игроков в 39 лет выигрывают турниры «Большого шлема». Сейчас кажется, что он все еще способен доходить до полуфиналов и, возможно, финалов. Но преодолеть последний барьер и выиграть титул становится все сложнее — новое поколение уже начинает доминировать".

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