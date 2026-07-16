Грег Руседски: «Возможно, этот “Уимблдон” был последним шансом Джоковича выиграть 25-й “Шлем”

Я много раз ошибался в своих прогнозах, но не так много игроков в 39 лет выигрывают турниры «Большого шлема». Сейчас кажется, что он все еще способен доходить до полуфиналов и, возможно, финалов. Но преодолеть последний барьер и выиграть титул становится все сложнее — новое поколение уже начинает доминировать".