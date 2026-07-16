Клейстерс объяснила, почему Соболенко хуже играет на траве и грунте

"Мне кажется, проблема в этих двух покрытиях. Возможно, у меня самой когда-то было что-то похожее.
На харде Арина великолепно двигается. Если ее вытягивают далеко в сторону, она быстро отталкивается, возвращается в корт и даже из обороны продолжает создавать огромную мощь, переходя в контратаку. Но на траве и грунте ей не удается делать это стабильно.
Думаю, из-за этого ей приходится играть осторожнее. А это совсем не соответствует ни ее характеру, ни стилю игры.
Конечно, она по-прежнему мощно бьет по мячу и отлично подает. Я заметила, что в первых кругах [ «Уимблдона»] она пыталась чаще использовать резаные удары, выходить к сетке, но все это не работало достаточно стабильно.
На харде же ее интенсивность и мощь ударов ощущаются буквально в каждом розыгрыше. Она снова и снова оказывает давление на соперниц, а вот на грунте и траве добиться такого же эффекта у нее пока не получается", — сказала бельгийка в своем подкасте Love All.
О парадоксальном кризисе Арины Соболенко.