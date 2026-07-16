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Клейстерс объяснила, почему Соболенко хуже играет на траве и грунте

Ким Клейстерс высказалась о неудачных выступлениях Арины Соболенко на траве и грунте в этом сезоне.

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Источник: Спортс‘’

"Мне кажется, проблема в этих двух покрытиях. Возможно, у меня самой когда-то было что-то похожее.

На харде Арина великолепно двигается. Если ее вытягивают далеко в сторону, она быстро отталкивается, возвращается в корт и даже из обороны продолжает создавать огромную мощь, переходя в контратаку. Но на траве и грунте ей не удается делать это стабильно.

Думаю, из-за этого ей приходится играть осторожнее. А это совсем не соответствует ни ее характеру, ни стилю игры.

Конечно, она по-прежнему мощно бьет по мячу и отлично подает. Я заметила, что в первых кругах [ «Уимблдона»] она пыталась чаще использовать резаные удары, выходить к сетке, но все это не работало достаточно стабильно.

На харде же ее интенсивность и мощь ударов ощущаются буквально в каждом розыгрыше. Она снова и снова оказывает давление на соперниц, а вот на грунте и траве добиться такого же эффекта у нее пока не получается", — сказала бельгийка в своем подкасте Love All.

О парадоксальном кризисе Арины Соболенко.

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