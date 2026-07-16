Клейстерс объяснила, почему Соболенко хуже играет на траве и грунте

На харде же ее интенсивность и мощь ударов ощущаются буквально в каждом розыгрыше. Она снова и снова оказывает давление на соперниц, а вот на грунте и траве добиться такого же эффекта у нее пока не получается", — сказала бельгийка в своем подкасте Love All.