Анна Пушкарева: «Читала биографию Шараповой в 2020-м и думала: “Она уже в 17 выиграла взрослый “Уимблдон”, значит, и я смогу”

— Ты рассказывала, что читала биографию Марии Шараповой, в которой она, в частности, говорила о победе на «Уимблдоне»-2004. Когда ты сама играла в Лондоне, в памяти всплывало что-то из этой книги?
— Нет. Я просто понимала, что это исторический турнир: здесь побеждали и Анастасия Потапова, и Маша Шарапова, и другие. «Уимблдон» для меня был особенным. Даже когда в детстве вставал вопрос, какой «Шлем» хочу выиграть, всегда была уверена, что это будет «Уимблдон».
Еще случилась смешная ситуация. Мой первый тренер в академии Александра Островского Татьяна Жуковская отправила фотографию, как я еще в 2020-м нарисовала кубок «Уимблдона». Это случилось, когда мы ехали на турнир первой категории до 13 лет в Санкт-Петербург. Причем мне этот снимок прислали в начале «Уимблдона», и я подумала о том, какое же давление на мне теперь.
Но самое главное — на том кубке я написала год — 2026-й. Это смешно в том плане, что тогда читала биографию Шараповой и думала: «Так, она в 17 уже выиграла взрослый “Уимблдон”, значит, и я смогу». Только не дописала, что кубок должен быть взрослый. Так что… (улыбается), — сказала Пушкарева в интервью «Чемпионату».
Юниорка из России выиграла «Уимблдон»! Кто такая Анна Пушкарева?
В 2004-м Шарапова выиграла «Уимблдон» и стала легендой.