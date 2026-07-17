Анна Пушкарева: «Читала биографию Шараповой в 2020-м и думала: “Она уже в 17 выиграла взрослый “Уимблдон”, значит, и я смогу”

Еще случилась смешная ситуация. Мой первый тренер в академии Александра Островского Татьяна Жуковская отправила фотографию, как я еще в 2020-м нарисовала кубок «Уимблдона». Это случилось, когда мы ехали на турнир первой категории до 13 лет в Санкт-Петербург. Причем мне этот снимок прислали в начале «Уимблдона», и я подумала о том, какое же давление на мне теперь.