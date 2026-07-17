Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.
Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 1-м номером. У Баэса был 8-й номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между чилийцем Алехандро Табило (3) и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (7).
Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Баэсу 25 лет, он располагается на 56-й позиции в мировом рейтинге. Аргентинец выиграл 7 титулов ATP в одиночном разряде. Теннисист не проходил дальше третьего круга на турнирах Большого шлема.
Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет €612,6 тыс. В прошлом году трофей выиграл итальянец Лучано Дардери. Единственным россиянином, выигрывавшим соревнования, является Рублев, побеждавший в Бостаде в 2023 году.