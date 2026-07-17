Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции

В четвертьфинале россиянин обыграл аргентинца Себастьяна Баэса.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

СТОКГОЛЬМ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 1-м номером. У Баэса был 8-й номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между чилийцем Алехандро Табило (3) и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (7).

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Баэсу 25 лет, он располагается на 56-й позиции в мировом рейтинге. Аргентинец выиграл 7 титулов ATP в одиночном разряде. Теннисист не проходил дальше третьего круга на турнирах Большого шлема.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет €612,6 тыс. В прошлом году трофей выиграл итальянец Лучано Дардери. Единственным россиянином, выигрывавшим соревнования, является Рублев, побеждавший в Бостаде в 2023 году.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше