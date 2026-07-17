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Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с россиян

Спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях с флагом и гимном начиная с 28 июля.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Shutterstock

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) вслед за Международной Федерацией настольного тенниса (ITTF) снял ограничения с российских спортсменов. От этом ТАСС сообщили в ETTU.

13 июля ITTF объявила о снятии санкций с россиян. С 28 июля спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом.

«Вслед за решениями исполнительного комитета ITTF, принятыми в отношении спортсменов с белорусскими и российскими паспортами, а также решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года исполнительный комитет ETTU 16 июля 2026 года принял решение привести позицию ETTU в соответствие с решениями МОК и ITTF. В связи с этим спортсмены, имеющие паспорта России или Белоруссии, будут допущены к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года. В настоящее время ETTU приступает к выполнению практических шагов, необходимых для реализации данного решения, и продолжит следить за развитием событий», — сообщили в ETTU.

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