Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с россиян

«Вслед за решениями исполнительного комитета ITTF, принятыми в отношении спортсменов с белорусскими и российскими паспортами, а также решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года исполнительный комитет ETTU 16 июля 2026 года принял решение привести позицию ETTU в соответствие с решениями МОК и ITTF. В связи с этим спортсмены, имеющие паспорта России или Белоруссии, будут допущены к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года. В настоящее время ETTU приступает к выполнению практических шагов, необходимых для реализации данного решения, и продолжит следить за развитием событий», — сообщили в ETTU.