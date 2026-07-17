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Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA в Афинах

Алина Корнеева в ¼ финала обыграла чешку Терезу Валентову.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Афинах.

В ¼ финала 19-летняя Корнеева победила чешку Терезу Валентову, 49-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.

Следующей соперницей Корнеевой станет победительница пары Алисия Паркс (США) — Мария Саккари (Греция).

Корнеева второй раз в своей карьере сыграет в полуфинале на турнире WTA. Первый раз это произошло в октябре 2024 года в мексиканской Мериде, где она уступила турчанке Зейнеп Сёнмез.

Российская теннисистка, победительница юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» 2023 года и бывшая первая ракетка мира среди юниорок, сейчас занимает 90-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир в Афинах с призовым фондом €246 тыс. продлится до 19 июля.