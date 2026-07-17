Бублик: «Есть ощущение, что на Больших шлемах теннисисты сдались Синнеру и Алькарасу. Я в их числе»

«Чтобы обыграть Синнера в Халле, нужно огромное везение, и я говорю это совершенно серьезно. На турнирах Большого шлема, где Синнер и Алькарас находятся в лучшей форме и идеально подготовлены, у тебя практически нет шансов. У меня такое ощущение, что остальные теннисисты уже сдались — я, кстати, в том числе. Из-за этого меняются и твои цели», — сказал Бублик в интервью Tennis Magazin.