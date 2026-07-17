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Бублик: «Есть ощущение, что на Больших шлемах теннисисты сдались Синнеру и Алькарасу. Я в их числе»

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о доминации итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на турнирах серии Большого шлема.

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Источник: Getty Images

С 2024 года на ТБШ побеждают только Синнер и Алькарас. Единственное исключение — победа немца Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026. Алькарас пропускал тот турнир из-за травмы, а Синнер сенсационно уступил во втором раунде аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло.

«Чтобы обыграть Синнера в Халле, нужно огромное везение, и я говорю это совершенно серьезно. На турнирах Большого шлема, где Синнер и Алькарас находятся в лучшей форме и идеально подготовлены, у тебя практически нет шансов. У меня такое ощущение, что остальные теннисисты уже сдались — я, кстати, в том числе. Из-за этого меняются и твои цели», — сказал Бублик в интервью Tennis Magazin.

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