Джокович о главном сопернике на US Open: «Прежде всего я должен побеждать себя. Всегда»

Одна из главных причин, почему я до сих пор продолжаю выступать, — это энергия зрителей. Та признательность и уважение, которые я получаю, особенно в последние несколько лет по всему миру, — это то, за что я никогда не смогу в полной мере отблагодарить людей. Для меня это очень много значит.