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Джокович о главном сопернике на US Open: «Прежде всего я должен побеждать себя. Всегда»

Новак Джокович поделился ожиданиями от US Open и рассказал, какую роль в его карьере играет семья.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Чего вы больше всего ждете от US Open? И кто станет вашим главным соперником?

— Прежде всего я должен побеждать себя. Всегда.

US Open — это самый зрелищный и захватывающий турнир «Большого шлема». В Нью-Йорке находится самый большой стадион в нашем виде спорта.

Одна из главных причин, почему я до сих пор продолжаю выступать, — это энергия зрителей. Та признательность и уважение, которые я получаю, особенно в последние несколько лет по всему миру, — это то, за что я никогда не смогу в полной мере отблагодарить людей. Для меня это очень много значит.

— Какую поддержку вам оказывают жена и дети? Что помогает оставаться на вершине?

— Жена — моя главная опора. Она невероятно меня поддерживает. Мне было бы очень трудно продолжать делать то, что я делаю, без ее поддержки. Она заботится обо всем доме, занимается нашими детьми. Мне тяжело, когда я уезжаю и пропускаю важные даты и события в их жизни. И несмотря на это, она продолжает поддерживать, чтобы я мог жить своей мечтой.

Но сейчас я также хочу найти баланс. Именно поэтому я играю уже не так много. Я хочу быть настолько хорошим мужем, отцом, братом и сыном, насколько это вообще возможно, — сказал Джокович в эфире CBS Mornings.

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