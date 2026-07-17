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Изнер назвал Рууда лучшим действующим игроком без титула на «Шлеме»: «Три финала говорят сами за себя»

Стив Джонсон и Джон Изнер назвали Каспера Рууда лучшим действующим игроком без титула на турнире «Большого шлема».

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Источник: Спортс‘’

Джонсон: «Здесь нет однозначного ответа. Думаю, среди действующих игроков это Каспер. У него три финала турниров “Большого шлема” и несколько финалов “Мастерсов” (Рууд взял титул в Мадриде в 2025-м — Спортс»").

Хотя во всех трех финалах он был явным аутсайдером — он играл против Новака [Джоковича], Рафаэля [Надаля] и Карлоса [Алькараса]. Но три финала, а также стабильное место в топ-10 или топ-5 на протяжении последних пяти лет… Думаю, он заслуживает этого звания. Сейчас выбрать сложно".

Изнер: «Думаю, Стив прав. Если говорить о текущей форме, Каспер не входит в топ-5 и не играет на этом уровне. Но если посмотреть на всю его карьеру — три финала “Большого шлема” говорят сами за себя. Очевидно, что проиграть Рафаэлю, Новаку и Карлосу не стыдно. Так что я согласен — это Каспер».

Зверев — чемпион «Ролан Гаррос»! Выстрадал долгожданный титул.

Рууд и США страстно увлечены инопланетянами.