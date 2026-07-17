Изнер назвал Рууда лучшим действующим игроком без титула на «Шлеме»: «Три финала говорят сами за себя»

Изнер: «Думаю, Стив прав. Если говорить о текущей форме, Каспер не входит в топ-5 и не играет на этом уровне. Но если посмотреть на всю его карьеру — три финала “Большого шлема” говорят сами за себя. Очевидно, что проиграть Рафаэлю, Новаку и Карлосу не стыдно. Так что я согласен — это Каспер».