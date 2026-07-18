Джокович — о завершении карьеры: «Этот момент определенно стал ближе, чем когда-либо»

Сербский теннисист Новак Джокович отметил, что завершение карьеры приближается.
«Я по-прежнему чувствую, что способен конкурировать на самом высоком уровне. Однако этот момент определенно стал ближе, чем когда-либо. Не знаю, существует ли идеальный способ уйти. Хочу ли я завершить карьеру на вершине? Я просто продолжу наслаждаться временем, которое провожу на корте», — приводит ESPN слова Джоковича.
39-летний серб является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (24), рекордсменом по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде (40), а также семикратным победителем Итогового турнира ATP (рекордсмен по этому показателю).