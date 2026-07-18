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Российская теннисистка Хромачева вышла в финал парного турнира в Румынии

Россиянка Хромачева и чешка Детюк вышли в финал парного турнира WTA 250 в Яссах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк вышла в финал парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.

В полуфинале Хромачева и Детюк (3-й номер посева) обыграли чешек Джесику Малечкову и Мириам Шкох (2) со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

В финале Хромачева и Детюк сыграют с представительницей Армении Алиной Чараевой и казахстанской теннисисткой Жибек Куламбаевой.