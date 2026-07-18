Российская теннисистка Хромачева вышла в финал парного турнира в Румынии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк вышла в финал парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.