Российская теннисистка Хромачева вышла в финал парного турнира в Румынии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк вышла в финал парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В полуфинале Хромачева и Детюк (3-й номер посева) обыграли чешек Джесику Малечкову и Мириам Шкох (2) со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В финале Хромачева и Детюк сыграют с представительницей Армении Алиной Чараевой и казахстанской теннисисткой Жибек Куламбаевой.