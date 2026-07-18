Теннисистка Корнеева не смогла выйти в финал турнира в Афинах

Корнеевой 19 лет, она занимает 90-е место в рейтинге WTA. Россиянка во второй раз вышла в полуфинал турнира WTA, впервые ей это удалось в октябре 2024 года на соревновании в мексиканской Мериде, где она проиграла турчанке Зейнеп Сёнмез. На турнирах Большого шлема на взрослом уровне теннисистка не проходила дальше второго круга. При этом она становилась победительницей юниорских Australian Open и Roland Garros в 2023 году.