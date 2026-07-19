Крейчикова победила Таусон и вышла в финал турнира в Афинах

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила датчанку Клару Таусон в полуфинальном матче турнира в Афинах — 6:1, 4:6, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. 30-летняя Крейчикова (32-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 18. Ее 23-летняя соперница (30-я ракетка мира) выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта (из 10).
В финале Крейчикова сыграет с гречанкой Марией Саккари.
Афины (Греция).
Турнир WTA Vanda Pharmaceuticals Athens Open.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Клара Таусон (Дания, 1) — 6:1, 4:6, 6:3.