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Крейчикова победила Таусон и вышла в финал турнира в Афинах

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила датчанку Клару Таусон в полуфинальном матче турнира в Афинах — 6:1, 4:6, 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила датчанку Клару Таусон в полуфинальном матче турнира в Афинах — 6:1, 4:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. 30-летняя Крейчикова (32-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 18. Ее 23-летняя соперница (30-я ракетка мира) выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта (из 10).

В финале Крейчикова сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Афины (Греция).

Турнир WTA Vanda Pharmaceuticals Athens Open.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Клара Таусон (Дания, 1) — 6:1, 4:6, 6:3.