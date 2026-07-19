Крейчикова победила Таусон и вышла в финал турнира в Афинах

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. 30-летняя Крейчикова (32-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 18. Ее 23-летняя соперница (30-я ракетка мира) выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта (из 10).