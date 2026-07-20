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Вавринка о перспективе стать тренером в следующем году: «Это не то, чем я хочу заниматься»

Стэн Вавринка поделился эмоциями от возвращения на турнир в Португалии спустя 13 лет. На этой неделе он сыграет на ATP 250 в Эшториле.

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«Я рад снова приехать в Португалию. Я уже приезжал сюда много лет назад, и у меня остались потрясающие воспоминания, особенно о победе на этом турнире. Очень рад, что в этом году у меня есть возможность сыграть здесь еще раз».

О последнем сезоне в карьере.

«Мне повезло выступать на замечательных турнирах и пережить много теплых прощаний. Самое важное для меня — это любовь болельщиков и атмосфера, которую я ощущаю на каждом своем матче».

О тренерской карьере.

«Не думаю, что уже в следующем году или в ближайшее время стану тренером. Это не то, чем я хочу заниматься. Я не хочу так много путешествовать. Хочу вести более спокойную жизнь, а что будет в долгосрочной перспективе — посмотрим».