Вавринка о перспективе стать тренером в следующем году: «Это не то, чем я хочу заниматься»

«Я рад снова приехать в Португалию. Я уже приезжал сюда много лет назад, и у меня остались потрясающие воспоминания, особенно о победе на этом турнире. Очень рад, что в этом году у меня есть возможность сыграть здесь еще раз».
О последнем сезоне в карьере.
«Мне повезло выступать на замечательных турнирах и пережить много теплых прощаний. Самое важное для меня — это любовь болельщиков и атмосфера, которую я ощущаю на каждом своем матче».
О тренерской карьере.
«Не думаю, что уже в следующем году или в ближайшее время стану тренером. Это не то, чем я хочу заниматься. Я не хочу так много путешествовать. Хочу вести более спокойную жизнь, а что будет в долгосрочной перспективе — посмотрим».