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Соболенко 10-й в истории провела 100 недель за карьеру во главе рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит свою 100-ю неделю за карьеру в качестве первой ракетки мира.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Такое достижение ранее покорялось лишь девятерым другим спортсменкам с момента введения рейтинга WTA в 1975 году.

Дольше Соболенко за карьеру женский рейтинг возглавляли лишь Жюстин Энен (117), Эшли Барти (121), Ига Швентек (125), Моника Селеш (178), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).

Соболенко возглавляет рейтинг на протяжении 92 недель подряд, это шестой лучший результат в истории.

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