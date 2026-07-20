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Томич о первом титуле на «Челленджерах» с 2018 года: «Наверное, поиграю еще лет 20»

Бернард Томич поделился эмоциями от победы на «Челленджере» в Линкольне.

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Источник: Спортс‘’

Для 33-летнего австралийца это первый титул на этом уровне с сентября 2018 года — тогда он выиграл «Челленджер» на Мальорке.

"Буду максимально честен. Дней десять назад, может, две недели назад, я уперся в стену.

Я сказал себе, что этот сезон станет для меня последним. Но теперь, похоже, придется кое-что пересмотреть.

Начало года получилось непростым: я пропустил пару месяцев. У меня родилась прекрасная дочь, а в рейтинге я был где-то 160−170-м.

Мне нужно было несколько месяцев, чтобы набрать очки. Сейчас я уже защищаю часть из них.

Пару недель назад я сел и подумал: «Черт, наверное, это мой последний сезон». А теперь, после этой победы, придется снова все обдумать.

Наверное, поиграю еще лет 20 (улыбается)", — сказал австралиец.