Томич о первом титуле на «Челленджерах» с 2018 года: «Наверное, поиграю еще лет 20»

Для 33-летнего австралийца это первый титул на этом уровне с сентября 2018 года — тогда он выиграл «Челленджер» на Мальорке.
"Буду максимально честен. Дней десять назад, может, две недели назад, я уперся в стену.
Я сказал себе, что этот сезон станет для меня последним. Но теперь, похоже, придется кое-что пересмотреть.
Начало года получилось непростым: я пропустил пару месяцев. У меня родилась прекрасная дочь, а в рейтинге я был где-то 160−170-м.
Мне нужно было несколько месяцев, чтобы набрать очки. Сейчас я уже защищаю часть из них.
Пару недель назад я сел и подумал: «Черт, наверное, это мой последний сезон». А теперь, после этой победы, придется снова все обдумать.
Наверное, поиграю еще лет 20 (улыбается)", — сказал австралиец.