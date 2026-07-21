Иванишевич о сотрудничестве с Фисом: «Это именно тот игрок, с которым мне хотелось работать»

"Я очень доволен. Это именно тот игрок, с которым мне хотелось работать.
Он молод, один из самых талантливых теннисистов своего поколения. У него зрелищный, мощный теннис, за ним интересно смотреть.
Жаль только, что именно в тот момент, когда он набрал отличную форму, начались проблемы с травмами.
Мы нашли нужных специалистов, чтобы решить эту проблему. Он сыграл на «Уимблдоне». Конечно, мог выступить лучше, но уже здорово, что вообще смог выйти на корт.
Думаю, до конца года он способен войти в топ-10. А вообще его уровень — это топ-5. Главное, чтобы он оставался здоров", — сказал Иванишевич.