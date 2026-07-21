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Дрэйпер сыграет на «Челленджере» в Браунсберге в дни «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати

Опубликована заявка «Челленджера» в Браунсберге, который пройдет на второй неделе «Мастерса» в Монреале и первой неделе «Мастерса» в Цинциннати.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

С 10 по 16 августа в Индиане планируют сыграть:

Джек Дрэйпер (147);

Кристиан Гарин (141);

Нишеш Басаваредди (146);

Лука Нарди (164);

Бернард Томич (170);

Федерико Чина (184).

Полностью список здесь.

Карьеру британского красавчика губят травмы.