Дрэйпер сыграет на «Челленджере» в Браунсберге в дни «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати

С 10 по 16 августа в Индиане планируют сыграть:
Джек Дрэйпер (147);
Кристиан Гарин (141);
Нишеш Басаваредди (146);
Лука Нарди (164);
Бернард Томич (170);
Федерико Чина (184).
Полностью список здесь.
Карьеру британского красавчика губят травмы.
Опубликована заявка «Челленджера» в Браунсберге, который пройдет на второй неделе «Мастерса» в Монреале и первой неделе «Мастерса» в Цинциннати.
С 10 по 16 августа в Индиане планируют сыграть:
Джек Дрэйпер (147);
Кристиан Гарин (141);
Нишеш Басаваредди (146);
Лука Нарди (164);
Бернард Томич (170);
Федерико Чина (184).
Полностью список здесь.
Карьеру британского красавчика губят травмы.