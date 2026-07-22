Даниил Медведев снялся с крупного турнира в Вашингтоне

Первая ракетка России Даниил Медведев не выступит на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне. Организаторы и ATP ранее анонсировали выступление россиянина, но его, как и канадца Феликса Оже-Альяссима, не оказалось в списке участников, который опубликован на сайте соревнований.
Из топ-10 на турнире выступят австралиец Алекс де Минор (чемпион 2025 года), американцы Бен Шелтон и Тейлор Фриц.
Турнир с призовым фондом более $2,4 млн стартует 27 июля.
Последним турниром для Медведева был Уимблдон, где он проиграл в третьем круге.
В этом году россиянин выиграл турниры в австралийском Брисбене и Дубае, а также дошел до финала соревнований серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, где уступил Яннику Синнеру.