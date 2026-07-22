Даниил Медведев снялся с крупного турнира в Вашингтоне

Первая ракетка России Даниил Медведев не выступит на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне. Организаторы и ATP ранее анонсировали выступление россиянина, но его, как и канадца Феликса Оже-Альяссима, не оказалось в списке участников, который опубликован на сайте соревнований.