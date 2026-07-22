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Клейстерс о травме Алькараса: «Он как будто бы держит все в секрете»

Ким Клейстерс ответила, знает ли она что-нибудь о травме запястья Карлоса Алькараса. Напомним, испанец не играет с апреля, он пропустил «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», но он заявлен на «Мастерс» в Цинциннати и US Open.

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"Нет. Надеюсь, что мы, возможно, узнаем немного больше об этом, когда он начнет возвращаться и сможет немного подробнее все объяснить.

Мне кажется, что он как будто бы держит все в секрете, хотя это не совсем так. Мы видели его сначала с фиксатором или гипсом, а потом, думаю, он время от времени публиковал какие-то видео, где уже бил по мячу и выполнял упражнения. Но я тоже пока не видела ничего, где он играет на полной мощности. Поэтому мне очень интересно посмотреть", — заявила бельгийка в своем подкасте Love All.

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