Клейстерс о травме Алькараса: «Он как будто бы держит все в секрете»

Мне кажется, что он как будто бы держит все в секрете, хотя это не совсем так. Мы видели его сначала с фиксатором или гипсом, а потом, думаю, он время от времени публиковал какие-то видео, где уже бил по мячу и выполнял упражнения. Но я тоже пока не видела ничего, где он играет на полной мощности. Поэтому мне очень интересно посмотреть", — заявила бельгийка в своем подкасте Love All.