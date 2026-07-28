Звездная российская пара распалась перед US Open: с кем теперь сыграют Андреева и Медведев?

Одной из самых заметных пар турнира станут Арина Соболенко и Новак Джокович. Год назад серб играл с Данилович, а Арина должна была выступить с Григором Димитровым, но болгарин снялся из-за травмы, полученной на Уимблдоне. После этого белоруска приняла решение отказаться от участия в миксте. Соболенко и Джокович давно подшучивают друг над другом в соцсетях и иногда проводят совместные тренировки. Если бы Арина не была помолвлена, а у Новака не было долгого и крепкого брака, можно было бы заподозрить, что у двух суперзвезд нечто похожее на роман.