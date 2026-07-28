Звездная российская пара распалась перед US Open: с кем теперь сыграют Андреева и Медведев?

Открытый чемпионат США продолжит эксперимент по повышению привлекательности смешанного парного разряда через приглашение на турнир суперзвезд и большой призовой фонд. Это стало понятно после того, как Ассоциация тенниса США (USTA) обнародовала предварительный список участников соревнований-2026, которые, как и год назад, будут предварять основные две недели сражений на ТБШ в Нью-Йорке. В этом году организаторы расширили формат, добавив квалификацию, а главной интригой стало отсутствие в заявке первой ракетки мира Янника Синнера и распад дуэта двух первых ракеток России — Мирры Андреевой и Даниила Медведева.
Расширение эксперимента
Андреева и Медведев вместе выступали на Олимпиаде-2024 (уступили уже в первом круге итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори), а затем на US Open-2025. Год назад в первом матче турнира, проходившего в революционном формате, наши звезды обыграли сербов Ольгу Данилович и Новака Джоковича (4:2, 5:3). В четвертьфинале россияне встретились с Джессикой Пегулой и Джеком Дрейпером. Американка и британец победили за 36 минут со счетом 4:1, 4:1. В 2026 году Андреева и Медведев попробуют пройти дальше уже с новыми напарниками. Мирра сыграет с Рублевым, а Даниил — со Шнайдер.
Причины распада дуэта двух харизматичных игроков пока не обнародованы. Но вряд ли кто-то воспринимает предстоящий смешанный старт всерьез. Сейчас он выглядит как обособленный выставочный турнир, дающий звездам возможность заработать дополнительные деньги, не особо напрягаясь. Андреева в нынешнем сезоне собиралась сосредоточиться на одиночке и на «мейджорах» не тратить силы на пары. Однако предложение USTA, видимо, оказалось слишком заманчивым. В прошлом сезоне многие теннисисты и болельщики яростно критиковали новый формат микста на Открытом чемпионате США, но c точки зрения бизнеса эксперимент признан удачным.
Год назад матчи на арене Arthur Ashe Stadium собирали аншлаги, а победители Эррани и Вавассори заработали миллион долларов призовых. На премии Sports Business Journal странный турнир, мало похожий на серьезные соревнования, назвали «спортивным прорывом года». В итоге в 2026-м USTA расширяет ивент: 24 августа пройдет квалификация, 25 августа- первый круг и четвертьфиналы на стадионах Arthur Ashe и Louis Armstrong, а 26 августа вечером — полуфиналы и финал. Вход на квалификацию и матчи первого дня для болельщиков свободный, билеты нужны только на игры, которые проводятся на центральном корте.
Соболенко сыграет с Джоковичем
Одной из самых заметных пар турнира станут Арина Соболенко и Новак Джокович. Год назад серб играл с Данилович, а Арина должна была выступить с Григором Димитровым, но болгарин снялся из-за травмы, полученной на Уимблдоне. После этого белоруска приняла решение отказаться от участия в миксте. Соболенко и Джокович давно подшучивают друг над другом в соцсетях и иногда проводят совместные тренировки. Если бы Арина не была помолвлена, а у Новака не было долгого и крепкого брака, можно было бы заподозрить, что у двух суперзвезд нечто похожее на роман.
В предварительный список также вошли такие многообещающие сочетания, как Ига Свентек и Каспер Рууд, Елена Рыбакина и Тейлор Фриц, брат и сестра Пейтон и Престон Стернс. Среди заявленных игроков пока нет лидеров мужского тенниса Янника Синнера и Карлоса Алькараса, а также звезды женского тура Коко Гауфф. Но список еще может измениться: прием заявок завершится 17 августа. В прошлом году некоторые звезды снимались в последний момент, и организаторам пришлось изрядно помучиться, чтобы залатать бреши в заявках. Сейчас шесть пар получат прямой допуск по суммарному одиночному рейтингу, восемь команд — специальные приглашения организаторов. Еще две пары попадут в турнир через квалификацию.
Новый формат микста вызвал громкие споры еще перед US Open-2025. Ради повышения рейтингов и в нарушение вековых традиций число участников сократили до 16 пар, а соревнования перенесли на неделю перед началом соревнований основной сетки. Организаторы хотели привлечь больше известных одиночников. Специалисты по парной игре опасались, что из-за этого для них почти не останется мест.
Особенно резко перемены критиковали Сара Эррани и Андреа Вавассори. Итальянцы считали, что турнир превращают в шоу вместо серьезного спорта. Однако они в итоге получили приглашение, вышли в финал и победили там Свентек и Рууда — 6:3, 5:7, 10:6. В 2026 году итальянцы снова подали заявку и снова претендуют на миллионный гонорар, поскольку парный разряд, особенно смешанный, требует специфических навыков. Ими не обладают даже очень крутые одиночники. Кроме того, многие звезды пытаются сберечь силы перед двухнедельным марафоном «мейджора» и не слишком усердствуют в смешанном разряде.
«Каждый раз, когда мы можем объединить мужчин и женщин в одной команде, мы показываем теннис с лучшей стороны, — заявил новый босс USTA Крейг Тайли, расхваливая экспериментальный формат смешанного турнира. — Именно это и делает чемпионат в миксте таким особенным».
Василий Рогов