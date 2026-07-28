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Дардери, Махач и Шаповалов сыграют на турнире в Уинстон-Сейлеме

Стали известны участники турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлема, который пройдет с 23 по 29 августа.

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Источник: Спортс‘’

На турнире в том числе планируют сыграть Лучано Дардери, Артур Риндеркнеш, Алехандро Табило, Игнасио Бусе, Артур Фери, Томаш Махач, действующий чемпион Мартон Фучович и Денис Шаповалов.

Полный список здесь.