Дардери, Махач и Шаповалов сыграют на турнире в Уинстон-Сейлеме

На турнире в том числе планируют сыграть Лучано Дардери, Артур Риндеркнеш, Алехандро Табило, Игнасио Бусе, Артур Фери, Томаш Махач, действующий чемпион Мартон Фучович и Денис Шаповалов.
Полный список здесь.
Стали известны участники турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлема, который пройдет с 23 по 29 августа.
На турнире в том числе планируют сыграть Лучано Дардери, Артур Риндеркнеш, Алехандро Табило, Игнасио Бусе, Артур Фери, Томаш Махач, действующий чемпион Мартон Фучович и Денис Шаповалов.
Полный список здесь.