Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелтон стартовал на турнире в Вашингтоне с победы над Даммом, матч прерывали из-за дождя

Американский теннисист Бен Шелтон победил соотечественника Мартина Дамма в первом круге турнира в Вашингтоне — 6:4, 4:6, 6:4.

Все о звездах российского тенниса

Американский теннисист Бен Шелтон победил соотечественника Мартина Дамма в первом круге турнира в Вашингтоне — 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут (4 часа 20 минут с учетом остановки из-за дождя). 23-летний Шелтон (8-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 5. На счету его 22-летнего соперника (104-я ракетка мира) 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 5).

Во втором круге Шелтон сыграет с французом Уго Умбером.

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Бен Шелтон (США, 2, WC) — Мартин Дамм (США, Q) — 6:4, 4:6, 6:4.