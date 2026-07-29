Шелтон стартовал на турнире в Вашингтоне с победы над Даммом, матч прерывали из-за дождя

Американский теннисист Бен Шелтон победил соотечественника Мартина Дамма в первом круге турнира в Вашингтоне — 6:4, 4:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут (4 часа 20 минут с учетом остановки из-за дождя). 23-летний Шелтон (8-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 5. На счету его 22-летнего соперника (104-я ракетка мира) 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 5).
Во втором круге Шелтон сыграет с французом Уго Умбером.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Бен Шелтон (США, 2, WC) — Мартин Дамм (США, Q) — 6:4, 4:6, 6:4.