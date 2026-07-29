Шелтон стартовал на турнире в Вашингтоне с победы над Даммом, матч прерывали из-за дождя

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут (4 часа 20 минут с учетом остановки из-за дождя). 23-летний Шелтон (8-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 5. На счету его 22-летнего соперника (104-я ракетка мира) 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 5).