Прозорова сыграет со Стирнс во втором круге турнира в Мемфисе

Американская теннисистка Пейтон Стирнс победила свою соотечественницу Мэри Стояну в матче первого круга турнира в Мемфисе — 6:7 (5:7), 6:0, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. 24-летняя Стирнс (58-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 12. На счету ее 23-летней соперницы (124-я ракетка мира) 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 9).
Во втором круге Стернс сыграет с россиянкой Татьяной Прозоровой.
Мемфис (США).
Турнир WTA The Memphis Classic.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Пейтон Стирнс (США, 7) — Мэри Стояна (США) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:4.