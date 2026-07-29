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Прозорова сыграет со Стирнс во втором круге турнира в Мемфисе

Американская теннисистка Пейтон Стирнс победила свою соотечественницу Мэри Стояну в матче первого круга турнира в Мемфисе — 6:7 (5:7), 6:0, 6:4.

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Американская теннисистка Пейтон Стирнс победила свою соотечественницу Мэри Стояну в матче первого круга турнира в Мемфисе — 6:7 (5:7), 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. 24-летняя Стирнс (58-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 12. На счету ее 23-летней соперницы (124-я ракетка мира) 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 9).

Во втором круге Стернс сыграет с россиянкой Татьяной Прозоровой.

Мемфис (США).

Турнир WTA The Memphis Classic.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Пейтон Стирнс (США, 7) — Мэри Стояна (США) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:4.