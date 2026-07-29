Прозорова сыграет со Стирнс во втором круге турнира в Мемфисе

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. 24-летняя Стирнс (58-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 12. На счету ее 23-летней соперницы (124-я ракетка мира) 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 9).