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Меншик обыграл Свайду и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

Чешский теннисист Якуб Меншик победил американца Тревора Свайду в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Чешский теннисист Якуб Меншик победил американца Тревора Свайду в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. 20-летний Меншик (17-й номер мирового рейтинга) выполнил 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (436-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 7).

Во втором круге соперником Меншика станет американец Брэндон Накашима.

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Якуб Меншик (Чехия, 7) — Тревор Свайда (США, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.