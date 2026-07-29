Меншик обыграл Свайду и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. 20-летний Меншик (17-й номер мирового рейтинга) выполнил 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (436-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 7).