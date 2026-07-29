Меншик обыграл Свайду и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

Чешский теннисист Якуб Меншик победил американца Тревора Свайду в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. 20-летний Меншик (17-й номер мирового рейтинга) выполнил 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (436-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 7).
Во втором круге соперником Меншика станет американец Брэндон Накашима.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Якуб Меншик (Чехия, 7) — Тревор Свайда (США, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.