Потапова победила Винус Уильямс и сыграет со Шнайдер во втором круге турнира в Вашингтоне

Представляющая Австрию теннисистка Анастасия Потапова победила американку Винус Уильямс в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 63 минуты. 25-летняя Потапова (27-й номер мирового рейтинга) выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 0 брейк-поинтов из 3. На счету ее 46-летней соперницы (664-я ракетка мира) 1 эйс, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).
Во втором круге Потапова сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.
Вашингтон (США).
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 1 637 982 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Анастасия Потапова (Австрия) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 6:3.