Потапова победила Винус Уильямс и сыграет со Шнайдер во втором круге турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 63 минуты. 25-летняя Потапова (27-й номер мирового рейтинга) выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 0 брейк-поинтов из 3. На счету ее 46-летней соперницы (664-я ракетка мира) 1 эйс, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).