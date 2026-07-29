Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потапова победила Винус Уильямс и сыграет со Шнайдер во втором круге турнира в Вашингтоне

Представляющая Австрию теннисистка Анастасия Потапова победила американку Винус Уильямс в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:3, 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Представляющая Австрию теннисистка Анастасия Потапова победила американку Винус Уильямс в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 63 минуты. 25-летняя Потапова (27-й номер мирового рейтинга) выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 0 брейк-поинтов из 3. На счету ее 46-летней соперницы (664-я ракетка мира) 1 эйс, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).

Во втором круге Потапова сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

Вашингтон (США).

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 1 637 982 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Анастасия Потапова (Австрия) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 6:3.