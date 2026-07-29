Кристина Лютова идет по стопам Мирры Андреевой. В 16 лет заметно прогрессирует во взрослом рейтинге

Талантливая юниорка Кристина Лютова одержала первую победу в основном туре WTA — и сразу над игроком топ-20. На турнире в Мемфисе 16-летняя россиянка выбила первую сеяную Екатерину Александрову. Матч проходил при температуре воздуха 36 градусов по Цельсию и закончился снятием Александровой при счете 4:5, 15:30 в решающей партии (к тому моменту теннисистки провели на корте 3 часа и 11 минут).
За выход в четвертьфинал Лютова поборется с Майей Джойнт. В случае победы Кристина дебютирует в топ-200.
Работа с бывшим тренером Турсунова
Кристина родилась в Москве, свой путь в теннисе начинала в спортивной школе «Олимпиец». В 2020 году переехала в США, где живет и тренируется уже почти шесть лет в академии Виталия Горина. Уроженец Киева уехал в Америку в юном возрасте и успел поработать со многими сильными теннисистами. Из россиян он ранее сотрудничал с Дмитрием Турсуновым, Игорем Куницыным и Софьей Жук.
В 2026 году Лютова выиграла уже три турнира ITF, причем все в США. В феврале она победила на 35-тысячнике в Лас-Вегасе, а первая победа на 100-тысячнике была добыта в Индиан-Харбор-Бич в первой половине мая (в финале была сильнее Хулии Риеры). С момента появления категории ITF W100 в 2007-м только Алина Корнеева в 2023-м была моложе на момент победы.
В начале июня Кристина выиграла второй 100-тысячник подряд, переиграв в финале турнира в Самтере Риз Брантмайер (за весь турнир не проиграла ни одного сета). Суммарно в этом сезоне москвичка выиграла 29 матчей из 33. Это сильно напоминает первые успехи Мирры Андреевой в середине 2023-го.
Первый взрослый успех Лютовой также случился в США. В Мемфисе Кристина прошла квалификацию, выбив 27-летнюю соотечественницу Марию Козыреву, а в матче с Екатериной Александровой Лютова продемонстрировала невероятную стойкость, лучше опытной соперницы справившись с 36-градусной жарой. Ранее она никогда не играла в основном туре и не встречалась с теннисистками из топ-100. И тут сразу такой успех — над 19-й ракеткой мира (ранее обыгрывала бывших теннисисток топ-100: Хулию Риеру, Аранту Рус и Мэддисон Бренгл).
Плюс 600
Лютова выигрывала Orange Bowl до 12 лет, а в прошлом году дошла до финала этого престижного турнира в категории U-16. Год назад Кристина была 801-й ракеткой мира, а прямо сейчас занимает 204-ю позицию в live-рейтинге.
Кристина является самой молодой теннисисткой в топ-500 WTA. Сейчас многие СМИ называют россиянку одной из самых перспективных теннисисток в мире. И с какой-то стороны это оправданно. Ее прогресс очевиден. Сама Лютова в своих соцсетях писала о том, что мечтает стать первой ракеткой мира. Однако в таком возрасте делать долгосрочные прогнозы крайне тяжело, поэтому можно лишь продолжить следить за Кристиной и поддерживать ее.
Одной из сильных сторон девушки является ее психологическая устойчивость. Она не бросает игру даже в самые сложные моменты, вытаскивая порой самые сложные матчи. Лютова играет в силовой и агрессивный теннис, много рискует, играя по линиям, поэтому ее матчи очень интересны для просмотра.
Так что, казалось бы, рядовой турнир в Мемфисе обретает особый интерес для любителей тенниса в России.
Тимур Ганеев