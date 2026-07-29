Кристина Лютова идет по стопам Мирры Андреевой. В 16 лет заметно прогрессирует во взрослом рейтинге

Кристина является самой молодой теннисисткой в топ-500 WTA. Сейчас многие СМИ называют россиянку одной из самых перспективных теннисисток в мире. И с какой-то стороны это оправданно. Ее прогресс очевиден. Сама Лютова в своих соцсетях писала о том, что мечтает стать первой ракеткой мира. Однако в таком возрасте делать долгосрочные прогнозы крайне тяжело, поэтому можно лишь продолжить следить за Кристиной и поддерживать ее.