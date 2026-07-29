Де Минаур о победе над Циципасом: «После свадьбы времени на подготовку было совсем немного»

"Перед матчем у меня не было каких-то особых ожиданий. После свадьбы времени на подготовку было совсем немного. Рад, что сумел найти способ победить в непростом матче. Красивого тенниса сегодня не получилось, но я сделал ровно столько, сколько было нужно для победы, и доволен этим.