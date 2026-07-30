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Шнайдер и Уильямс проиграли Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань в ¼ финала парного разряда турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли во втором круге парного турнира в Вашингтоне китаянкам Чань И Тан и Сюй Ифань — 4:6, 2:6.

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Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли в ¼ финала парного турнира в Вашингтоне китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань — 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Шнайдер и Уильямс выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 11 брейк-поинтов. На счету их соперниц 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов (из 7).

Чань И Тан и Сюй Ифань в полуфинале сыграют с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдилой Сутджиади (Индонезия).

Вашингтон (США).

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 1 637 982 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

¼ финала.

Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань (Китай) — Диана Шнайдер/Винус Уильямс (Россия/США, WC) — 6:4, 6:2.

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