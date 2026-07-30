Шнайдер и Уильямс проиграли Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань в ¼ финала парного разряда турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли в ¼ финала парного турнира в Вашингтоне китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань — 4:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Шнайдер и Уильямс выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 11 брейк-поинтов. На счету их соперниц 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов (из 7).
Чань И Тан и Сюй Ифань в полуфинале сыграют с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдилой Сутджиади (Индонезия).
Вашингтон (США).
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 1 637 982 долларов.
Открытые корты, хард.
Парный разряд.
¼ финала.
Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань (Китай) — Диана Шнайдер/Винус Уильямс (Россия/США, WC) — 6:4, 6:2.