Осака на отказе Крюгер вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне после отказа ее соперницы, американки Эшлин Крюгер, от борьбы в матче второго круга при счете 1:3 во втором сете.
Встреча продолжалась 52 минуты. 28-летняя Осака (13-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 5. На счету ее 22-летней соперницы (67-я ракетка мира) 3 эйса, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).
В четвертьфинале Осака сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.
Вашингтон (США).
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 1 637 982 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Наоми Осака (Япония, 3) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 6:3, 3:1 — отказ.