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Осака на отказе Крюгер вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне после отказа ее соперницы, американки Эшлин Крюгер, от борьбы в матче второго круга при счете 1:3 во втором сете.

Все о звездах российского тенниса

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне после отказа ее соперницы, американки Эшлин Крюгер, от борьбы в матче второго круга при счете 1:3 во втором сете.

Встреча продолжалась 52 минуты. 28-летняя Осака (13-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 5. На счету ее 22-летней соперницы (67-я ракетка мира) 3 эйса, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).

В четвертьфинале Осака сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Вашингтон (США).

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 1 637 982 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Наоми Осака (Япония, 3) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 6:3, 3:1 — отказ.