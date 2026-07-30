Мирра Андреева — о критике в интернете: «Я поняла, что от этого нет спасения»

Я поняла, что от этого нет спасения, это просто в конечном итоге появится в интернете. Как твои хорошие моменты появляются в интернете, так и плохие моменты появятся в интернете. И я думаю, что у многих игроков есть это тоже. И я не знаю, я пытаюсь, очевидно, уйти от этого и исправить это, улучшить, изменить, работать над этим, все такое. Но, очевидно, иногда это не очень легко. Но я все еще пытаюсь улучшаться и работать над этим. И если это появляется в интернете, это нормально. Я думаю, я ничего не могу с этим поделать", — сказала 19-летняя спортсменка в эфире подкаста Served с Энди Роддиком.