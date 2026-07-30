Мирра Андреева — о критике в интернете: «Я поняла, что от этого нет спасения»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мыслями по поводу критики со стороны интернет-пользователей.
"Я бы сказала, что в целом я эмоциональный человек. Если я выигрываю, я становлюсь супервзволнованной, очень счастливой. Если у меня хорошее настроение, я просто танцую, раздражаю свою команду, толкаю всех вокруг. Если у меня плохое настроение, я не разговариваю. Я бью мячи, я бью ракетки, я бью себя, это в основном от точки, А до точки Б, такая огромная разница.
И я чувствую, что люди любят говорить, и когда что-то идет не очень хорошо, они, очевидно, будут говорить об этом, и это нормально, потому что я думаю, что это то, что люди делают, и, очевидно, некоторые моменты, которыми я не очень горжусь, поскольку мы играем на более крупных сценах, очевидно, это станет вирусным, очевидно, люди будут говорить об этом.
Я поняла, что от этого нет спасения, это просто в конечном итоге появится в интернете. Как твои хорошие моменты появляются в интернете, так и плохие моменты появятся в интернете. И я думаю, что у многих игроков есть это тоже. И я не знаю, я пытаюсь, очевидно, уйти от этого и исправить это, улучшить, изменить, работать над этим, все такое. Но, очевидно, иногда это не очень легко. Но я все еще пытаюсь улучшаться и работать над этим. И если это появляется в интернете, это нормально. Я думаю, я ничего не могу с этим поделать", — сказала 19-летняя спортсменка в эфире подкаста Served с Энди Роддиком.
Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге. На Открытом чемпионате Франции-2026 она победила в финале польку Майю Хвалиньскую.
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