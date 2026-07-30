Захарова сыграет с Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе

Мексиканская теннисистка Рената Сарасуа победила немку Татьяну Марию в матче второго круга турнира в Мемфисе — 6:4, 6:4.
28-летняя Сарасуа (83-й номер мирового рейтинга) выполнила 0 эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 38-летней соперницы (79-я ракетка мира) 5 подач навылет, 0 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 3).
В четвертьфинале Сарасуа встретится с россиянкой Анастасией Захаровой.
Мемфис (США).
Турнир WTA The Memphis Classic.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Рената Сарасуа (Мексика) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:4.