Захарова сыграет с Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе

28-летняя Сарасуа (83-й номер мирового рейтинга) выполнила 0 эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 38-летней соперницы (79-я ракетка мира) 5 подач навылет, 0 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 3).