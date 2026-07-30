Мирра Андреева: «Я не хочу тренера, который просто будет говорить все эти поддерживающие и добрые слова»

Это было в январе 2024 года, и агент спросил меня: «Знаешь ли ты Кончиту?» И я такая: «Я не знаю…». И так все началось, и затем мы попытались провести несколько дней вместе, я думаю, это были четыре дня, а впоследствии мы поехали на турнир во Францию после моей травмы запястья, и с тех пор я просто чувствую, что это правильный человек. Я бы сказала, что почувствовала, что она правильный человек, возможно, через два дня тренировок, я чувствовала, что мы совпали, и я была как: «Ладно, мы едем на турнир, а затем посмотрим, как пойдет». С тех пор это работает отлично", — сказала 19-летняя спортсменка в эфире подкаста Served с Энди Роддиком.