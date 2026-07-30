Козырева и Люмсден вышли во второй круг парного турнира в Мемфисе

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Козырева и Люмсден не сделали эйсов, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 12 брейк-поинтов. На счету их соперниц 0 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов (из 15).