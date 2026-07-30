Зверев о лучшем друге Мело: «Мы делаем в туре одно и то же. Хотя, конечно, это как бы разные виды спорта: я играю одиночку, а он — пару»

Мы, по сути, делаем в туре одно и то же. Хотя, конечно, это как бы разные виды спорта, потому что я играю одиночку, а он — пару. Но я знаю одно: если я позвоню ему, когда он будет в Бразилии, он всегда возьмет трубку".