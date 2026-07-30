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Зверев о лучшем друге Мело: «Мы делаем в туре одно и то же. Хотя, конечно, это как бы разные виды спорта: я играю одиночку, а он — пару»

Вторая ракетка мира Александр Зверев считает парника Марсело Мело своим лучшим другом.

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«Мой самый-самый-самый лучший друг — бразильский теннисист. Ему сейчас 42 года, он чемпион “Уимблдона” и “Ролан Гаррос”, но в парном разряде. Это Марсело Мело. Он также был первой ракеткой мира в парном разряде, но именно в парном.

Он тоже был на финале «Ролан Гаррос», отменил следующий турнир, остался ради финала и так далее. Найти такого человека уже довольно особенная вещь.

Мы, по сути, делаем в туре одно и то же. Хотя, конечно, это как бы разные виды спорта, потому что я играю одиночку, а он — пару. Но я знаю одно: если я позвоню ему, когда он будет в Бразилии, он всегда возьмет трубку".

Зверев выступал с бразильцем в паре — в этом году они стали чемпионами турнира в Акапулько.

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