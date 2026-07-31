«Они не пропускают турниры без причины». Шелтон считает, что Синнер и Джокович не сыграют на «Мастерсе» в Монреале по вине календаря

Синнер знает свое тело лучше кого бы то ни было, как и все игроки. Если Янник и Новак чувствуют себя физически и психологически готовыми, они будут играть. На мой взгляд, они не пропускают турниры без причины. Янник выигрывает столько же матчей, сколько играет. И это невероятно большое число. Как он сможет сыграть на всех турнирах?