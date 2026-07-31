Лютова заплакала во время интервью на корте после выхода в ¼ финала в Мемфисе, когда говорила о маме

"Я очень рада. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал. Условия были очень сложными и для нее, и для меня, было очень жарко. Очень важно сохранять правильный настрой и просто играть в свой теннис.
В первом сете она была очень агрессивной. Я приняла то, что отличная теннисистка и будет проводить отличные розыгрыши. Мне пришлось вернуть себя в игру.
Мне посоветовали вспомнить, где я нахожусь. Я все еще воспринимала этот матч просто как второй круг, но мама напомнила мне, что я играю турнир WTA. Я настроилась соответствующим образом и вернулась в матч.
Это большой путь. Ты много работаешь, чтобы выйти на этот уровень. Конечно, я хотела играть на уровне WTA. Я играла местные турниры, потом на уровне ITF. Это очень долгий и сложный путь.
Мама привела меня в теннис в три года, благодаря ей все стало возможным, ей было очень сложно. Она всегда делала все возможное, чтобы я сюда попала. Я люблю тебя (плачет)", — сказала Лютова в интервью на корте.