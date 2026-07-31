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Табило победил Атмана и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Чилийский теннисист Алехандро Табило победил француза Теренса Атмана в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:3, 7:6 (8:6).

Все о звездах российского тенниса

Чилийский теннисист Алехандро Табило победил француза Теренса Атмана в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. 29-летний Табило (30-й номер мирового рейтинга) выполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (56-я ракетка мира) 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 2).

В четвертьфинале Табило сыграет с победителем пары Уго Умбер (Франция) — Бен Шелтон (США).

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Алехандро Табило (Чили) — Теренс Атман (Франция) — 6:3, 7:6 (8:6).