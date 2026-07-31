Табило победил Атмана и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. 29-летний Табило (30-й номер мирового рейтинга) выполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (56-я ракетка мира) 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 2).