Козырева и Люмсден вышли в полуфинал парного турнира в Мемфисе

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Козырева и Люмсден сделали 3 эйса, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-поинта из 6. На счету их соперниц 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта (из 9).