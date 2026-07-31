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Козырева и Люмсден вышли в полуфинал парного турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Люмсден победили Нику Радишич (Словения) и Ирину Шиманович (Белоруссия) — 6:4, 4:6, 13:11.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Люмсден победили Нику Радишич (Словения) и Ирину Шиманович (Белоруссия) — 6:4, 4:6, 13:11.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Козырева и Люмсден сделали 3 эйса, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-поинта из 6. На счету их соперниц 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта (из 9).

В полуфинале Козырева и Люмсден сыграют с победительницами матча Сторм Хантер (Австралия)/Дезире Кравчик (США) — Юлия Стародубцева (Украина)/Рената Сарасуа (Мексика).

Мемфис (США).

Турнир WTA The Memphis Classic.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Четвертьфинал.

Мария Козырева/Майя Люмсден (Россия/Великобритания) — Ника Радишич/Ирина Шиманович (Словения/Белоруссия) — 6:4, 4:6, 13:11.