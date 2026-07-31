Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:2.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 56 минут. 22-летняя Шнайдер (18-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 25-летней соперницы (27-я ракетка мира) 2 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 2).

В четвертьфинале Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Вашингтон (США).

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 1 637 982 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Диана Шнайдер (Россия, 4) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:1, 6:2.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше