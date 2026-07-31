Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 56 минут. 22-летняя Шнайдер (18-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 25-летней соперницы (27-я ракетка мира) 2 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 2).
В четвертьфинале Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Вашингтон (США).
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 1 637 982 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Диана Шнайдер (Россия, 4) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:1, 6:2.