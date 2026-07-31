Шелтон вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне после победы над Умбером

Американский теннисист Бен Шелтон победил француза Уго Умбера в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. 23-летний Шелтон (8-й номер мирового рейтинга) выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 8. На счету его 28-летнего соперника (29-я ракетка мира) 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт (из 6).
В четвертьфинале соперником Шелтона станет чилиец Алехандро Табило.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Бен Шелтон (США, 2, WC) — Уго Умбер (Франция) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.