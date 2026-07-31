Шелтон вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне после победы над Умбером

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. 23-летний Шелтон (8-й номер мирового рейтинга) выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 8. На счету его 28-летнего соперника (29-я ракетка мира) 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт (из 6).