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Пегула: «У нас всегда сумасшедшие матчи с Калинской»

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где она сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Все о звездах российского тенниса

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где она сыграет с россиянкой Анной Калинской.

«Я видела ее результат перед тем, как выйти на корт, и подумала: прости, Анна, но я надеялась, что мне не придется играть против тебя, потому что мы буквально всегда играем три сета. У нас всегда сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый матч здесь, в полуфинале, когда я выиграла свой первый титул, и мы играли друг против друга так много раз, что мы просто смеемся. Мы такие: ну, опять», — цитирует американку сайт WTA.

Во втором круге 32-летняя Пегула победила полячку Магдалену Фрех. 27-летняя Калинская в свою очередь выиграла матч с Джаниче Чен из Индонезии.

Пегула и Калинская сыграют 31 июля.

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