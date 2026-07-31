Пегула: «У нас всегда сумасшедшие матчи с Калинской»

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где она сыграет с россиянкой Анной Калинской.
«Я видела ее результат перед тем, как выйти на корт, и подумала: прости, Анна, но я надеялась, что мне не придется играть против тебя, потому что мы буквально всегда играем три сета. У нас всегда сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый матч здесь, в полуфинале, когда я выиграла свой первый титул, и мы играли друг против друга так много раз, что мы просто смеемся. Мы такие: ну, опять», — цитирует американку сайт WTA.
Во втором круге 32-летняя Пегула победила полячку Магдалену Фрех. 27-летняя Калинская в свою очередь выиграла матч с Джаниче Чен из Индонезии.
Пегула и Калинская сыграют 31 июля.