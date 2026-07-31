Пушкарева назвала Шарапову своим кумиром: «Меня очень трогает то, что у нас похожие истории»

— Насколько я понимаю, Марию Шарапову можно считать для тебя ориентиром?
— Да.
— В ее карьере папа тоже играл очень важную роль. Можно ли сказать, что и сейчас Шарапова остается для тебя примером?
— Да. Мария — это игрок, которым я всегда буду восхищаться.
— Что именно тебя в ней восхищает?
— Во-первых, меня очень трогает то, что у нас в каком-то смысле похожие истории. Конечно, ее активная игра, поведение — абсолютно все, что касалось Марии, меня очень вдохновляло. Для меня она, наверное, самый большой авторитет и кумир.
— А из тех, кто играет сейчас в туре, есть ли личности, которые тебя вдохновляют?
— Думаю, это Арина Соболенко. Одна из причин — ее активный теннис. Я вижу ее очень искренним человеком. Конечно, мнения разнятся, но мне кажется, что Арина очень искренняя и добрая. Я бы с удовольствием с ней пообщалась. И Елена Рыбакина тоже, — сказала Пушкарева в интервью «Больше!».
Юниорка из России выиграла «Уимблдон»! Кто такая Анна Пушкарева?
Шарапова выпила пивка в Доломитах.