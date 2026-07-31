Пушкарева назвала Шарапову своим кумиром: «Меня очень трогает то, что у нас похожие истории»

— Думаю, это Арина Соболенко. Одна из причин — ее активный теннис. Я вижу ее очень искренним человеком. Конечно, мнения разнятся, но мне кажется, что Арина очень искренняя и добрая. Я бы с удовольствием с ней пообщалась. И Елена Рыбакина тоже, — сказала Пушкарева в интервью «Больше!».