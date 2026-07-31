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Пушкарева назвала Шарапову своим кумиром: «Меня очень трогает то, что у нас похожие истории»

17-летняя Анна Пушкарева назвала теннисисток, которые ее вдохновляют.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Насколько я понимаю, Марию Шарапову можно считать для тебя ориентиром?

— Да.

— В ее карьере папа тоже играл очень важную роль. Можно ли сказать, что и сейчас Шарапова остается для тебя примером?

— Да. Мария — это игрок, которым я всегда буду восхищаться.

— Что именно тебя в ней восхищает?

— Во-первых, меня очень трогает то, что у нас в каком-то смысле похожие истории. Конечно, ее активная игра, поведение — абсолютно все, что касалось Марии, меня очень вдохновляло. Для меня она, наверное, самый большой авторитет и кумир.

— А из тех, кто играет сейчас в туре, есть ли личности, которые тебя вдохновляют?

— Думаю, это Арина Соболенко. Одна из причин — ее активный теннис. Я вижу ее очень искренним человеком. Конечно, мнения разнятся, но мне кажется, что Арина очень искренняя и добрая. Я бы с удовольствием с ней пообщалась. И Елена Рыбакина тоже, — сказала Пушкарева в интервью «Больше!».

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